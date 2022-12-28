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Мбаппе забил 5 голов за 5 последних игр в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» – лучший бомбардир чемпионата

Мбаппе забил 5 голов за 5 последних игр в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» – лучший бомбардир чемпионата

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 13 голов за 15 матчей в текущем чемпионате Франции. Француз реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте в игре со «Страсбуром» (2:1).

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