Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тут комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены. — Сергей Лавров

Тут комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены. — Сергей Лавров

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр огласил истинные намерения Североатлантического альянса, заявив о необходимости нанесения превентивных ударов по России в случае возможного конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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