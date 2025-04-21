Китай запускает фонд ИИ для усиления глобального лидерства

Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно с Министерством финансов учредили национальный фонд искусственного интеллекта (ИИ) с капиталом 60 млрд юаней, что эквивалентно примерно 700,77 млрд руб.
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