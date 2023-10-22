Ракетный удар по продуктовому рынку в населённом пункте/лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, удар по кафе в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа, удар по мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и так далее, удары по Сирии (международные аэропорты Дамаска и Алеппо опять выведены из строя в результате ракетных атак) и Ливану (авианалёты и артиллерийские обстрелы через каждые несколько часов, вдобавок нападение на фургон с сирийскими рабочими в деревне Айтарун).
За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира
Комментарии
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Natalija Osminina
Они могут по Ирану, к примеру, запульнуть. Тут роза ветров без надобности.
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7 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну так и Ирану найдётся чем ответить, размеры стран несопоставимы, если что-то до евреев долетит - то там будет не просто пустыня, а радиоактивная пустыня. А дальше - весь Ближний Восток, если не весь мир - в труху!!
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7 час.
Natalija Osminina
Так глобалисты на это и рассчитывают. Весь мир в труху им пока не надо (боятся сами не выжить). А весь Ближний Восток-в самый раз. Во-первых выполнение планов по уменьшению численности населения на планете Во-вторых, удар по Китаю и России. Заодно и по Европе, в которой начнется резня, устроенная недовольными арабами и миллионами беженцев. У глобалистов аж слюни текут от такой картинки.
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6 час.
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