За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

Ну так и Ирану найдётся чем ответить, размеры стран несопоставимы, если что-то до евреев долетит - то там будет не просто пустыня, а радиоактивная пустыня. А дальше - весь Ближний Восток, если не весь мир - в труху!!

Natalija Osminina

Так глобалисты на это и рассчитывают. Весь мир в труху им пока не надо (боятся сами не выжить). А весь Ближний Восток-в самый раз. Во-первых выполнение планов по уменьшению численности населения на планете Во-вторых, удар по Китаю и России. Заодно и по Европе, в которой начнется резня, устроенная недовольными арабами и миллионами беженцев. У глобалистов аж слюни текут от такой картинки.