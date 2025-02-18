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Прорыв начался, Киев готовится к восстанию, под Одессой детонирует всё утро – удар по ключевому мосту: СВОдки с фронта

Прорыв начался, Киев готовится к восстанию, под Одессой детонирует всё утро – удар по ключевому мосту: СВОдки с фронта

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Русская армия удвоила силу ударов, Киев из-за угрозы переворота срочно пополняет штат полиции и СБУ, ради продолжения войны ВСУ могут вторгнуться еще в одну страну.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Прочитал. - Пойду - приму таблетку...
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1 час.
Владимир Алтайцев
Нет такой  планеты, невежда.А на  той мифической, если она  даже  есть  с  обращением вокруг Солнца  жизнь невозможна. Только  вирусы  в  замороженном  виде, невежда.
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1 час.
Вадим Лебедев
Думаю - он всё понял...
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1 час.
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