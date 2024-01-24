"В Госдуму внесен законопроект о выплатах супругам за длительный брак"

Конечно нет, в этом случае можно под суд попасть за ненадлежащее содержание супруга, приведшее к смерти.

Алексей Смирнов

Вот так постепенно государство вторгается в личную жизнь граждан. И ладно, если бы это было социалистическое государство, а капиталистическое... Тут явано есть над чем задуматься.