Группа депутатов Госдумы фракции ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, устанавливающего дополнительные выплаты людям, которые состоят в официальном браке 20 и более лет, сообщает ТАСС.
"В Госдуму внесен законопроект о выплатах супругам за длительный брак"
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Конечно нет, в этом случае можно под суд попасть за ненадлежащее содержание супруга, приведшее к смерти.
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4 час.
F
FKTRCFYLH
ну и дурни
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3 час.
Алексей Смирнов
Вот так постепенно государство вторгается в личную жизнь граждан. И ладно, если бы это было социалистическое государство, а капиталистическое... Тут явано есть над чем задуматься.
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2 час.
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