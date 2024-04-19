Без согласия родителей. Как по-новому пройдет ЕГЭ и зачем в школы возвращают труд

Узнали, чем новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" будет отличаться от ОБЖ и почему в школах ждут офицеров, прошедших СВО В 2024 году впервые выпускники 11-х классов смогут пересдать ЕГЭ по выбору.
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