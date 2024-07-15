На перекрестке у «Заставы» в Воронеже 15 июля отключат светофоры

С 10:00 три часа водители будут вынуждены обходиться без них, следуя по дорожным знакам.На одном из самых сложных и пробочных городских перекрестков у остановки «Застава» 15 июля отключат светофоры, о чем предупредили в пресс-службе городского управления дорожного хозяйства.