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Воронежские новости

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На перекрестке у «Заставы» в Воронеже 15 июля отключат светофоры

На перекрестке у «Заставы» в Воронеже 15 июля отключат светофоры

С 10:00 три часа водители будут вынуждены обходиться без них, следуя по дорожным знакам.На одном из самых сложных и пробочных городских перекрестков у остановки «Застава» 15 июля отключат светофоры, о чем предупредили в пресс-службе городского управления дорожного хозяйства.

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