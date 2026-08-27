«Данных о регистрации на восхождение нет – это обнадеживает», – Мальцев об уральских туристах в зоне бедствия в Непале

В Непале после схода оползня несколько сотен человек числятся пропавшими без вести. По словам директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в данный момент информации о нахождении уральских туристов в зоне бедствия пока не поступало.
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