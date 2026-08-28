Заселение с подарком: Max запустил бонусы за «Цифровой ID»

С 1 сентября 2026 года заселение с помощью «Цифрового ID» должно стать доступно во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 мест Пользователям Max стали доступны бонусы при заселении в ряд российских отелей с помощью «Цифрового ID».
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