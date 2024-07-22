Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.
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