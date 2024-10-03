Российская электроника оказалась зависима от поставок из-за рубежа

Производители российской электроники зависимы не только от иностранных процессоров, но и от импортных пассивных электронных компонентов (ПЭК), таких как конденсаторы, резисторы и многое другое, что используются в составе любых радиоэлектронных устройств.
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