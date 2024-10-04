Пока мир строит защиту от вируса Марбург, подбирается новая напасть — смертельный верблюжий грипп

Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия уведомило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об одном случае заражения человека коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV).
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