В лейбле Анны Asti отреагировали на новость о многомиллионной задолженности

В лейбле Анны Asti опровергли новость о многомиллионной задолженности налоговой Многомиллионную задолженность певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) перед Федеральной налоговой службой (ФНС) опровергли.
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