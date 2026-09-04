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Заместитель постпреда России при ООН заявила, что Крым является частью Российской Федерации

4 сентября 2026 года заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Крым и другие территории, обсуждавшиеся в ходе проекции Equal Earth, входят в состав Российской Федерации.

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