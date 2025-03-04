В России жители города возмутились выделением квартиры семье из-за одного обстоятельства

Жители Нижнекамска возмутились предоставлением многодетной семье жилищного сертификата. Это произошло из-за одного обстоятельства, что видно из комментариев горожан, опубликованных телеканалом «Царьград »в Telegram.
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