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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Все минусы и недостатки в отзывах владельцев Changan UNI-T: за эту цену идеала ждать наивно

В России эта модель появилась только в 2023 г, но в самом Китае известна гораздо дольше. Отсюда и предположение, что все минусы в отзывах владельцев Changan UNI-T из Китая помогут потенциальным покупателям на новых рынках определится с целесообразностью приобретения.

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