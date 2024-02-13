Все минусы и недостатки в отзывах владельцев Changan UNI-T: за эту цену идеала ждать наивно

В России эта модель появилась только в 2023 г, но в самом Китае известна гораздо дольше. Отсюда и предположение, что все минусы в отзывах владельцев Changan UNI-T из Китая помогут потенциальным покупателям на новых рынках определится с целесообразностью приобретения.