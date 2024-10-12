Путин присвоил звание Героя России посмертно Ильдару Суфиярову

Указом президента России Владимира Путина звание Героя России посмертно присвоено уфимцу Ильдару Суфиярову, подписавшему контракт на службу в зоне специальной военной операции в мае 2023 года и погибшего в апреле 2024 года.
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