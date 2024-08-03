Украинские беспилотники атаковали Орловскую область. Два из них попали в жилую многоэтажку

Губернатор Клычков: два украинских БПЛА попали в жилой дом под Орлом Орловская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 3 августа.
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