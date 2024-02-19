Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Моя знакомая - студентка крымского ВУЗа, которая приехала из небольшого городка, который граничит с Крымом Разумеется мне интересно было узнать, "как у них там".
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