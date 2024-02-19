Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Моя знакомая - студентка крымского ВУЗа, которая приехала из небольшого городка, который граничит с Крымом Разумеется мне интересно было узнать, "как у них там".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Гораздо лучше их сорок лет по пустыне водить подержать в состоянии Дикого поля. А в таком поле растёт один сорняк, автор!
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17 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
А может пора хохлов перевести в разряд чурбанов?
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17 час.

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