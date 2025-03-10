ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    А фото Путина тут... это так надо???Житель Херсонской...
  • Валерий Чикунов
    Надо такие встречи проводить на Северном полюсе , и пусть все сами добираются.AP узнало об учас...
  • Вадим Лебедев
    Точно. Как и везде - произошла деградация... ОБСЕр.Лавров заявил о г...

Карманный маневр: каждый житель стран НАТО заплатил до $1,5 тыс. за поддержку Киева

Карманный маневр: каждый житель стран НАТО заплатил до $1,5 тыс. за поддержку Киева

Каждый житель европейских стран НАТО с начала СВО заплатил за поддержку Украины от $500 до $1,5 тыс. Это следует из расчетов «Известий», основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх