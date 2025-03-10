Карманный маневр: каждый житель стран НАТО заплатил до $1,5 тыс. за поддержку Киева

Каждый житель европейских стран НАТО с начала СВО заплатил за поддержку Украины от $500 до $1,5 тыс. Это следует из расчетов «Известий», основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.
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