Эксперт биоинженерии Козлов: прием антибиотиков грозит дисбиотическим состоянием

Прием антибиотиков без назначения врача при обычной простуде может быть опасен как для заболевшего, так и для окружающих его людей, предупредил эксперт ЦК НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Андрей Козлов.
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