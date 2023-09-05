ФОТО: PAVLO BAHMUT/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Немецкая и вслед за ней вся европейская пресса в очередной раз нашли сенсационные "доказательства" того, что именно Киев, а не кто-то другой, взорвал две нитки газопровода "Северный поток".
ВАЛЯТ КАК НА МЁРТВОГО, ЗНАЧИТ, УБЬЮТ: ЗЕЛЕНСКИЙ ВЗОРВАЛ "СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ"
Комментарии
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Natalija Osminina
И именно поэтому судьба Литвы будет совсем другой, чем Латвии и Эстонии. Сейчас англосаксы Литву объединяют с Польшей, а Латвию с Эстонией бросают на произвол судьбы. Я же написала для чего нас объединяют - чтобы вредить соседям - России, Белоруссии и потом ГДР. При этом Польша уже хочет оттяпать у Литвы Вильнюс и Сувалкский коридор. Последний проходит частично по Польше, но на её территории нет транспортных магистралей - одни болота, частично по Литве, а там всё чики-пики. Глядя на телодвижения Польши в сторону Сувалкского коридора и Вильнюса, многие аналитики считают, что Польша хочет войти с целью "защиты" не только на Галицию, но и в Литву))) Да, вначале так и было, поэтому Литва обратилась за защитой к Германии, посулив ей Мемель. Немцы сразу же ввели свой немецкий контингент в Литву и сейчас для них строится военный городок (пока живут по отелям). Но с Лондона и Вашингтона тут же позвонили Дуде и сказали, чтобы вел себя потише, не пугал Литву, поскольку "вам двоим еще нашу "миссию" выполнять"))) Но Литва все равно испугалась, ведь, Литву поставят под польский злотый. В итоге Науседа вдруг вчера заявил, что он против закрытия таможенно-пограничных пунктов с Белоруссией. В общем, как пауки в банке.
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35 мин.
Natalija Osminina
Германия дала согласие на переброску в Литву 4 тыс. военных. Но для этого надо создать инфраструктуру и согласовать с планами НАТО-сказал Писториус. До сих пор с 2017 года командный пункт немецкой бригады численностью около 1,6 тыс. человек находится в городе Рукла (недалеко от Каунаса). Почти половина из них — служащие бундесвера. Сейчас военные городки строятся в центре Литвы - в Вильнюсском районе, в Шяуляе. Ближе всего к Клайпеде -в Шиляле, и еще где-то на взморье (но место засекречено). Но в отелях Клайпеды уже размещены солдаты Бундесвера. В общем, Науседа готов пожертвовать Клайпедой - вернуть Германии Мемель, взамен просит защитить от Польши, которая нацелилась на Вильно и Сувалкский коридор. А вот Польша ничего отдавать не хочет. Эта гиена поражена вирусом экспансии – дожидается своего четвёртого и последнего раздела.
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6 мин.
Александр Николаевич
Отлично! Даже ПРЕКРАСНО, тема раскрыта до конца - Вы натоящий Краевед - историк Всея Прибалтики и т.д.🤙.
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2 мин.
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