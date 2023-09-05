Natalija Osminina

И именно поэтому судьба Литвы будет совсем другой, чем Латвии и Эстонии. Сейчас англосаксы Литву объединяют с Польшей, а Латвию с Эстонией бросают на произвол судьбы. Я же написала для чего нас объединяют - чтобы вредить соседям - России, Белоруссии и потом ГДР. При этом Польша уже хочет оттяпать у Литвы Вильнюс и Сувалкский коридор. Последний проходит частично по Польше, но на её территории нет транспортных магистралей - одни болота, частично по Литве, а там всё чики-пики. Глядя на телодвижения Польши в сторону Сувалкского коридора и Вильнюса, многие аналитики считают, что Польша хочет войти с целью "защиты" не только на Галицию, но и в Литву))) Да, вначале так и было, поэтому Литва обратилась за защитой к Германии, посулив ей Мемель. Немцы сразу же ввели свой немецкий контингент в Литву и сейчас для них строится военный городок (пока живут по отелям). Но с Лондона и Вашингтона тут же позвонили Дуде и сказали, чтобы вел себя потише, не пугал Литву, поскольку "вам двоим еще нашу "миссию" выполнять"))) Но Литва все равно испугалась, ведь, Литву поставят под польский злотый. В итоге Науседа вдруг вчера заявил, что он против закрытия таможенно-пограничных пунктов с Белоруссией. В общем, как пауки в банке.