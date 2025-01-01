Nissan Leaf vs Hyundai Solaris: экотренд или правда жизни

Команда автосалона «Дом Авто», реализующегося в Севастополе, имеет, что в последних Развитие автомобильной промышленности претерпевает значительные изменения, одна из которых связано с растущей популярностью электромобилей.
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