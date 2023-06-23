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Политолог Марков: Байдена могут не выдвинуть кандидатом в президенты США, всем стало ясно, что он — «умственно отсталый»

Политолог Марков: Байдена могут не выдвинуть кандидатом в президенты США, всем стало ясно, что он — «умственно отсталый»

Действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена могут не выдвинуть на второй срок, всем стало ясно, что он — «умственно отсталый».

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