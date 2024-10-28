В России началась шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября

Сегодня, в понедельник, 28 октября, стартовала длинная рабочая неделя в России. Она продлится 6 дней, с 28 октября по 2 ноября: суббота будет сокращенным рабочим днем — выходной перенесли на 30 апреля 2025 года, благодаря чему граждане смогут в 2025-м отдохнуть непрерывно с 28 апреля по 1 мая.