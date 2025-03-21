Спасательная операция на фронте: Бойцы спасли щенка в зоне СВО (ВИДЕО)

Российские бойцы целый день спасали провалившегося в яму щеночка. Это видео лучше всех слов опишет российского военнослужащего: Щеночек угодил в земляную ловушку, а к нему на помощь пришли наши ребята, которые сперва покормили узника, а потом приступили к операции «Спасти рядового Щенка».