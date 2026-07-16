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Аргументы недели

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От песни о жизни к большому маршруту: как родился «Шансон парад»

От песни о жизни к большому маршруту: как родился «Шансон парад»

Есть концерты, которые держатся на спецэффектах, экранах и тщательно рассчитанном шоу. А есть другие - те, где главное начинается в ту минуту, когда артист берёт микрофон, и зал узнаёт не только песню, но и самого себя в этой песне.

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