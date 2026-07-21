Арестович нацепил старую обувь: «Западу плевать, кто будет министром обороны – главное воевать с Россией»

Принципы отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова губительны для ВСУ. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».