Арестович нацепил старую обувь: «Западу плевать, кто будет министром обороны – главное воевать с Россией»

Принципы отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова губительны для ВСУ. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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