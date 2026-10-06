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Подколзин об Овечкине: «Он был кумиром для каждого ребенка моего поколения, огромная честь играть против него. Он все сделал для российского спорта, представляет Россию – это безумие»

Российский нападающий « Эдмонтона »  Василий Подколзин заявил, что ему повезло играть в одно время с капитаном « Вашингтона » Александром Овечкиным .

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