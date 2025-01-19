Салехард - Город трудовой доблести. Татьяна Гостюхина о северянах-тыловиках приближавших Великую Победу

Указом Президента РФ Nº16 от 15 января 2025 года Салехарду присвоено высокое государственное звание. Председатель Совета старожилов Салехарда Татьяна Гостюхина вспоминает, каким тяжелым был труд наших земляков в годы Великой Отечественной войны.
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