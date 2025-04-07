Пушков предрек появление Четвертого рейха

Глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с ФРГ ядерным потенциалом обернется появлением Четвертого рейха с ядерным оружием.
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