Как сделать вкуснейший капучино в домашних условиях

Приучил себя по утрам пить растворимый кофе, так как без него просто не могу проснуться. Всем известно что на вкус он горький и не особо приятный, но я нашёл способ превратить этот напиток в реально вкусную штуку, для приготовления которой ненужно специального оборудования! Готовить сегодня будем очень вкусный домашний капучино и поверьте, этот напиток вам точно понравитсяЧто понадобится для домашнего капучино Кофе растворимый Сахар Молоко Миксер, венчик или вилка Процесс приготовления домашнего капучиноДля начала в кружку нужно добавить 1-2 чайных ложки растворимого кофе, как говорится, по вкусу.