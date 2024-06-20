Минфин может закрыть IT-ипотеку для Москвы и Петербурга

Сейчас получить такую ипотеку могут сотрудники компаний, аккредитованных в Минцифры, по ставке до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от стоимости жилья Обновлено в 18:15 В Минфине рассматривают завершение программы льготной IT-ипотеки для Москвы и Петербурга, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.