Политика как она есть

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса»** (РДК, запрещенная в России террористическая организация).