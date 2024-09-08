Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку брянских сел

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса»** (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
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