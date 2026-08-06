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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контрольный матч. «Ак Барс» сыграет с «Нефтяником»

Клубы Fonbet чемпионата КХЛ проводят контрольные игры перед стартом сезона. Контрольный матч « Ак Барс » – « Нефтяник » – 18:00 Примечание: время начала матча – московское.

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