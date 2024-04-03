Сначала было слово! Потом слово за слово и понеслась...

Скоро бензин будет стоить столько, что я начну душиться им перед свиданием с женщинами. - Молодой человек! Уберите свои мысли от моего тела! И не смотрите на меня своими женатыми глазами! У меня зарплата такая маленькая, что приходится покупать только самое-самое необходимое - на закусь уже не хватает.