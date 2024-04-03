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Свежие комментарии

  • александр почекунин
    Aмeрикaнcкиe гeoл...
  • Павел Соколенко
    Согласен. Не об этом. Но логика, хоть какая-то, должна присутствовать. Иначе рассказ превращается просто в мечтания.День благодарения
  • Наталья Бушуева
    А не надо искать логики, рассказ не об этом)День благодарения

Сначала было слово! Потом слово за слово и понеслась...

Сначала было слово! Потом слово за слово и понеслась...

Скоро бензин будет стоить столько, что я начну душиться им перед свиданием с женщинами. - Молодой человек! Уберите свои мысли от моего тела! И не смотрите на меня своими женатыми глазами! У меня зарплата такая маленькая, что приходится покупать только самое-самое необходимое - на закусь уже не хватает.

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