❗️В Крыму предложили включить новые направления туризма в программу господдержки Как сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, в правительство РФ направили предложение расширить виды деятельности, которым нужна поддержка в условиях ЧС.
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