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Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ

Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, жителя Новоалтайска  заключили под стражу за передачу данных о военнослужащих РФ в регионе и местах дислокации воинских частей украинской террористической организации.

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