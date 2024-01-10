Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, жителя Новоалтайска заключили под стражу за передачу данных о военнослужащих РФ в регионе и местах дислокации воинских частей украинской террористической организации.
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