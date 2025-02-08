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Царьград

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Лунный посевной календарь на 8 февраля 2025: что можно и нельзя делать

Лунный посевной календарь на 8 февраля 2025: что можно и нельзя делать

Царьград публикует советы лунного посевного календаря на 8 февраля 2025.Сегодня, 8 февраля, можно уделить внимание подготовительным работам, которые создадут хорошую основу для будущих посадок.

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Комментарии
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MamZelya tanewshka
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 25 февраля. Наиболее удачные дни : земляника и клубника (только 7 и 8 февраля). Зелень: укроп, салат, петрушка, шпинат, базилик, кинза и другие травы (лучшие дни – 9 и 10 февраля). Цветы: однолетние, двулетние, многолетние, луковичные и комнатные (7 и 8 февраля). https://fine-news.ru/blagoprijatnye-dni-dlja-posadki-ovoshhej-v-kvartire-i-na-dache-po-lunnomu-kalendarju-sadovoda-na-fevral/ как-нибудь уж договорились бы промеж собой ;)))))
Благоприятные дни для посадки овощей в квартире и на даче по лунному календарю садовода на февраль • FiNE NEWS
FiNE NEWS
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13 час.
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