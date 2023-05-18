Два человека ранены при взрыве устройства, сброшенного ВСУ с беспилотника в Курской области

Взрывчатка с дрона упала на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, заявил губернатор Роман СтаровойУкраинские военные сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области.