Daily Storm

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Два человека ранены при взрыве устройства, сброшенного ВСУ с беспилотника в Курской области

Два человека ранены при взрыве устройства, сброшенного ВСУ с беспилотника в Курской области

Взрывчатка с дрона упала на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, заявил губернатор Роман СтаровойУкраинские военные сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области.

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