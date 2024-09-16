Политика как он...
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Политика как она есть

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Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение от Киева в Курскую область

Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение от Киева в Курскую область

Приглашение министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией.

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