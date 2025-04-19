Avia.pro - СМИ Глава узбекской диаспоры Москвы заявил, что его народ должен провести «экспансию» в России, заменив русскую культуру своей - дословно Слова, которые заставляют задуматься.
Мечты о «легионе узбеков» и Россия "место для малообразованных"
Комментарии
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Евгений Крюков
Ребятишки.. Этот высоко образованный иргизский юрист? - рассмешил,что русский язык им не нужен,а на каком их высокообразованные труженики будут общаться с англичанами- пример транскрипции-Is there ahy soap here ? Если трудно с переводом- учите аглицки ..Чем меньше в голове ожиданий,тем больше в жизни Сюрпризов...Правила,которые всегда !РАБОТАЮТ......И реки с севера поворачивать на юг, могут спецы знающие геометрию на 360" Бывайте здоровы и не кашляйте против матушки природы.... Excuse me! Когда вы себя наказываете,вы ничему не учитесь.. Мы на Земле не для того чтобы изменять других людей,,а для того чтобы изменить СЕБЯ.!🧑🎓
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9 час.
Сергей Алексеев
Разогнать все диаспоры , приравнять ОПГ, не коренных народов России. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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7 час.
Адриан Андрейченко
Любой национализм - это прямая угроза социальному равенству и межнациональному единству, подспорье дискриминации (ст. 74 УК СССР), развалу социализма, государства и отвлечение от классовой борьбы, о чём предупреждал товарищ Сталин, усиленно боровшийся со всеми видами национализма и ущемлением прав Человека любой национальности. Необходимо объединиться в восстановлении экономики и единства правления СССР, возвращая все достижения науки, техники, статистическо-планового производства и дальнейшего его развития. Весь бред, который несётся со всех рупоров СМИ, захваченных антисоветскими (72 ст. УК СССР «Антисоветская пропаганда») террористами в 1993 г. только уводит всё дальше и дальше в болото невежества, межнациональной вражды (разделяй и властвуй), экономических кризисов и обнищания трудового многонационального Народа. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ОПОМНИТЕСЬ И СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
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5 час.
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