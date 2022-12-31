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Яннис Адетокумбо во втором матче подряд имеет статистическую линейку 40+20+5

Яннис Адетокумбо во втором матче подряд имеет статистическую линейку 40+20+5

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо помог команде прервать серию из четырех поражений подряд во встрече с «Миннесотой» (123:114) в пятницу.

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