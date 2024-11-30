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Царьград

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Ученые нашли способ снизить тягу к употреблению спиртного

Ученые нашли способ снизить тягу к употреблению спиртного

В эксперименте участвовали 50 женщин.Ученые провели исследование и выяснили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.

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