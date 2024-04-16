В пензенском Минобре прокомментировали организацию майских каникул для школьников

Представители министерства образования в Пензенской области отреагировали на предложение подписчицы страницы губернатора Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте» относительно майских каникул для школьников.
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