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Заработал пешеходный переход через улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии

Заработал пешеходный переход через улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии

Пешеходный переход, соединяющий улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии, начал работать. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, светофоры на этом участке дороги перевели из тестового мигающего режима в рабочий.

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