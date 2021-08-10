Заработал пешеходный переход через улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии

Пешеходный переход, соединяющий улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии, начал работать. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, светофоры на этом участке дороги перевели из тестового мигающего режима в рабочий.