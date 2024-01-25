Валерий Головченко: Формат городских ярмарок удерживает интерес покупателей

Городские ярмарки удерживают интерес покупателей, несмотря на растущую долю онлайн-торговли. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгорудумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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