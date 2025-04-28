Электрокар Атом впервые проехал по Москве вне испытаний

Маршрут новинки отечественного автопрома проходил по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам и проспекту Мира, финишной же точкой стал музей Атома на ВДНХ.
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