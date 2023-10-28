Упростились правила миграционного учета для иностранцев

С 28 октября 2023 года иностранные граждане, приезжающие в Россию, смогут самостоятельно подать уведомление о своем прибытии через портал «Госуслуги», если у них и у собственника жилья есть аккаунты на этом сайте.
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